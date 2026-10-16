El Vaticano difundió la primera foto del Papa tras haber sido operado

Las pruebas médicas del papa León XIV muestran una “mejora constante” de su estado de salud tres días después de someterse a una cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón, afirmó este viernes el Vaticano, que difundió las primeras fotos del pontífice tras su operación.

“Esta mañana, el Santo Padre se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron una mejora constante de su estado general”, afirmó el comunicado.

El Vaticano informó que el Papa siguio con las sesiones de fisioterapia respiratoria y que el pontífice lleva a cabo “sus actividades cotidianas normales con total autonomía”.

Según informó el Vaticano, León XIV celebró una misa en una capilla de la décima planta del Policlínico Gemelli a la que asistieron el personal médico y de enfermería del hospital, que en ese momento se encontraba fuera de servicio, y miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.