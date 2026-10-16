Murió el meteorólogo de TN Fernando Confessore

Fernando Confessore, meteorólogo, periodista e investigador científico, murió este viernes a los 58 años. Durante tres décadas fue una de las caras del pronóstico del tiempo en Todo Noticias (TN), donde se incorporó en diciembre de 1995. La noticia fue confirmada por su familia.

Antes de sumarse a Artear, Confessore trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde se desempeñó entre 1992 y 1994. A lo largo de su carrera también realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.

El conductor Mario Massaccesi fue el encargado de comunicar la noticia a los televidentes de TN. Durante la despedida, destacó su calidad humana y lo recordó como un excelente compañero, además de un buen padre y esposo.

“Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”, expresó Massaccesi.