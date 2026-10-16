El Vaticano puso en duda el viaje de León XIV a la Argentina

El Vaticano introdujo cautela sobre la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de la operación a la que fue sometido en Roma para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho. El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, señaló que todavía no es posible confirmar si el Pontífice podrá afrontar la gira por Sudamérica.

“Dependerá de cómo van las cosas”, sostuvo el cardenal, según declaraciones reproducidas por el diario italiano Corriere della Sera. También remarcó que primero habrá que esperar a que León XIV reciba el alta hospitalaria y conocer las evaluaciones de su equipo médico antes de tomar una decisión sobre el viaje.

Parolin reconoció que sigue preocupado por la salud del Papa, aunque expresó su confianza en los profesionales que lo atienden. Además, advirtió que, si la evolución clínica lo requiere, el Pontífice podría reorganizar su agenda y modificar sus compromisos al frente de la Iglesia católica.