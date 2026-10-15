Detienen a joven tras agredir a su expareja por falta de comida para el mate

Una joven de 26 años fue detenida el martes por la mañana tras agredir a su expareja de 64 años en un violento episodio ocurrido en una vivienda de calle Suipacha al 800, en Concepción del Uruguay.

El incidente se produjo alrededor de las 11, cuando la joven llegó a la casa del hombre tras invitarlo a tomar mates. Sin embargo, al no encontrar nada para acompañar la bebida, se desató un altercado entre ambos.

La situación escaló rápidamente, y la mujer comenzó a insultar a su expareja, propinándole golpes de puño, tirándolo al suelo y pateándolo mientras él intentaba protegerse. Al llegar la Policía, los efectivos tuvieron que intervenir para reducir a la agresora, quien además amenazó con dañar los vehículos del taller del hombre.

Como resultado del ataque, el hombre sufrió lesiones leves en el ojo izquierdo, manos y piernas. Tras la denuncia y la identificación de la joven, la Fiscalía Auxiliar en turno dispuso su detención y traslado a la Comisaría de la Minoridad y la Familia, donde permanecerá alojada.