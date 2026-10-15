Comienza la despedida de Telefónica y Movistar de Argentina

En diez días, la historia estará terminada. En ese tiempo se firmarán los contratos finales, y la operación de desinversión para que se traspasen unos 6 millones de clientes de la futura ex Movistar al nuevo operador estará completada. Y sellada.

Antes de fin de año, la nueva empresa de servicios de celulares llamada “Tuenti”, propiedad de Metrotel, tendrá vida propia. Y comenzará a competir con Personal (quien debió armar esta empresa para que la compra de Telefónica de Argentina esté autorizada), y los mexicanos de Claro, quienes, curiosamente, mantuvieron durante todo el proceso un silencio prudencial. Y algo sospechoso. Pero habrá algo definitivo: la trayectoria de Telefónica de Argentina y Movistar en el país será historia.

Así, la venta de Telefónica a Telecom por US$1.245 millones, concretada en febrero de 2025, cerró una historia empresarial de casi 35 años que había comenzado con una de las privatizaciones más emblemáticas del gobierno de Carlos Menem: la desaparición de Entel. La operación no sólo significó la retirada del grupo español del mercado argentino, sino que abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la concentración de las telecomunicaciones, al reunir bajo un mismo control a las dos compañías que habían nacido precisamente de la división de la antigua empresa estatal.