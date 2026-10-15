ARCA pone la lupa sobre las creadoras de contenido de OnlyFans por ingresos no declarados

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a fiscalizar los ingresos de las creadoras de contenido argentinas en OnlyFans, la plataforma de contenidos para adultos, por cobros recibidos del exterior que no fueron declarados. El organismo intensificó durante 2026 los cruces automáticos sobre transferencias internacionales y, según el testimonio de una usuaria, ya envió reclamos de deuda por montos millonarios.

La medida no fue anunciada de manera oficial. "ARCA habría solicitado información a OnlyFans en el Reino Unido sobre los ingresos de las creadoras argentinas", reveló de forma anónima una usuaria de la plataforma a través de las redes sociales.

La creadora afirmó haber recibido una notificación de ARCA: "Recibí una notificación informándome casi u$s300.000 a mi nombre (que yo no recibí) de ingresos no declarados entre 2022 y 2024, con una deuda estimada que, sumando intereses y multas, superan los $150 millones".

Según su relato, el caso no sería aislado. "Hay muchas chicas en la misma situación. Trabajábamos con agencias que administraban nuestras cuentas y se quedaban con la mayor parte de la facturación. Nosotras recibíamos apenas un infimo % o un sueldo fijo de u$s1.500 mensuales". Y agregó: "Me reclaman impuestos sobre dinero que nunca recibí y no tengo cómo afrontar esa deuda ni como solucionar".