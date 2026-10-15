La Noche de los Telos llega a Buenos Aires

Los hoteles transitorios forman parte de la cultura popular argentina y, por primera vez, tendrán una jornada dedicada a celebrar su historia. El próximo 19 de noviembre se realizará La Noche de los Telos, una propuesta que reunirá a más de 60 establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires con una promoción especial, un 50% de descuento en los turnos reservados a través de una plataforma de venta de entradas.

La iniciativa busca poner en primer plano a estos espacios, que durante décadas fueron escenario de primeras citas, encuentros románticos, aniversarios y reencuentros. La propuesta también apunta a recuperar las historias y las transformaciones de un sector que ocupa un lugar particular en las costumbres y los imaginarios argentinos.

La jornada tendrá como protagonista al tradicional telo, con opciones para parejas y personas mayores de 18 años que quieran disfrutar de una experiencia de intimidad. Según la organización, los turnos adquiridos para el evento tendrán una duración extendida de tres horas.

La primera edición se realizará el 19 de noviembre y contará con hoteles adheridos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintos puntos del conurbano bonaerense. La dinámica permitirá elegir el establecimiento, el horario y la categoría de habitación antes de asistir.

La compra se realizará a través de TuEntrada, la plataforma habilitada para comercializar los accesos. Cada reserva contará con un descuento del 50% y un código QR que deberá presentarse en el hotel seleccionado el día del evento. Los turnos serán de tres horas, una duración pensada para que los visitantes puedan aprovechar la experiencia sin las limitaciones habituales de una estadía más breve.

La convocatoria reúne a más de 60 hoteles transitorios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Entre los establecimientos porteños mencionados por la organización se encuentran Faraón, Bahía del Sol, Nex, Los Pinos y Otello. En el conurbano también se sumarán alojamientos conocidos de distintas localidades, como Owen, en Quilmes; Hotel Oeste, en San Justo; y Voitu, en San Fernando.