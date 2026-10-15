Karina Milei fue formada en telepatía con animales

En calidad de psíquica de animales, Celia Liliana Melamed se comunicó durante dos años con los perros deJavier Milei, quien fue su cliente antes de su llegada a la Casa Rosada. En una entrevista publicada este miércoles en The New York Times, contó detalles de los encuentros con el Presidente y sostuvo que “pocas personas tienen tan intensa conexión con sus animales”.

Además, aseguró que formó a la hermana del Presidente, Karina Milei, en la telepatía con mascotas, y dijo que supone que ella la reemplazó en su labor con las mascotas del mandatario.

Milei contrató sus servicios aproximadamente diez años atrás ante el inminente fallecimiento de su mastín inglés, Conan, para que le leyera la mente, según señaó Melamed. En aquella oportunidad, el entonces mediático economista se disculpó por su aspecto, y le aclaró que siempre vestía traje por sus apariciones en televisión. “Como yo no tengo televisión, no tenía ni idea de qué me estaba hablando”, explicó la mujer que también se presenta como médica veterinaria.

En ese primer encuentro, Conan estaba en su lecho de muerte y Melamed dijo que se comunicaba con él a través de la energía que sentía en su pecho. “Yo lo que me acuerdo es que (Milei) se sintió mejor”, rememoró, en diálogo con The New York Times.

Después de esta sesión, Melamed pasó a ser su psíquica de mascotas personal durante dos años. El Presidente siguió contratando sus servicios para comunicarse con Conan, ya fallecido (murió en 2017), y con los cinco clones generados a partir de su ADN (Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas; estos últimos cuatro bautizados en homenaje a los economistas admirados por Milei).

Melamed aseguró que Conan II –uno de los cinco clones– es el perro que Milei dice que es la reencarnación de su mascota original. “Para mí, es muy probable (que sea la reencarnación)”, apuntó lal mujer. Cuando se comunicó con ese clon, agregó, “la sensación fue de familiaridad”.

En la entrevista, Melamed aseguró que formó a Karina Milei en la telepatía interespecie. La secretaria general asistió al taller de fin de semana de Melamed en 2019 y después le envió mensajes durante meses para que le diera más consejos. Poco después, dijo, Milei dejó de contratarla. Melamed supone que Karina Milei la reemplazó en su labor con los perros de su hermano.