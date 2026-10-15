El Gobierno descontará el día a los estatales que adhieran al paro

El Gobierno descontará el día a los empleados de la Administración Pública Nacional que adhieran al paro convocado por ATE para este jueves y, en paralelo, busca acercar posiciones con las universidades para reducir otro de los focos de conflicto. La estrategia oficial apunta a mantener una postura dura frente a la medida sindical y negociar una salida presupuestaria con rectores, docentes y no docentes.

En Nación confirman que se descontará la jornada a quienes participen de la huelga, bajo el mismo criterio que el Ejecutivo aplicó en medidas de fuerza anteriores. ATE convocó a un paro nacional de 24 horas para el 15 de octubre y a una movilización al Congreso desde las 13.30 para reclamar la derogación completa del DNU 70/2023.

El sindicato anticipó que durante la jornada habrá guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en determinados centros asistenciales. También prevé afectaciones en organismos nacionales como Migraciones, Senasa, ANSES, PAMI, la CNRT y la ANAC, además de dependencias provinciales y municipales, aunque cada jurisdicción determinará el alcance de la protesta.

La medida coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria y con la sesión especial que sectores de la oposición intentarán abrir en Diputados para avanzar contra el DNU 70. En la Casa Rosada sostienen que, por el momento, los bloques opositores no reúnen el quórum necesario y trabajan con aliados para evitar que la sesión comience.