ATE convocó a un paro nacional hoy contra el DNU 70/23

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para el jueves 15 de octubre. La medida afectará el funcionamiento de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales e incluirá movilizaciones en las principales ciudades del país. El reclamo central será la derogación completa del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión.

La conducción nacional de ATE formalizó la convocatoria mediante una comunicación presentada ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende del Ministerio de Capital Humano. El documento, fechado el 9 de octubre, fue dirigido al secretario Julio Cordero y lleva las firmas de Rodolfo Aguiar, secretario general de la organización, y Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta.

En la notificación, el gremio anunció una “Jornada Nacional de Lucha de 24 horas con Paros, Asambleas y Movilizaciones” en toda la Administración Pública Nacional. La medida alcanzará a organismos centrales, desconcentrados y descentralizados, entes, empresas y sociedades del Estado, además de administraciones provinciales y municipales. Cada conducción distrital definirá las modalidades de protesta.