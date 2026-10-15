La sesión fue convocada para las 14 y la oposición intentará reunir el quorum de 129 diputados para discutir el rechazo al DNU 70/23, además de proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. El debate estará atravesado por la restitución de la Ley de Tierras, que recibió dictamen este miércoles en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Sesión en Diputados y movilización masiva
Argentina vivirá una nueva jornada de alta tensión política este jueves, con una sesión especial en la Cámara de Diputados y la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso que reunirá a universidades, gremios, partidos opositores y organizaciones sociales. En paralelo, el presidente Javier Milei, que tiene previsto regresar al país el viernes, continuará en Washington con actividades oficiales.
En las calles, la quinta Marcha Federal Universitaria coincidirá con reclamos por el financiamiento educativo y la restitución de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, manifestación que se concentrará frente al Congreso y está prevista desde las 13:30, con participación anunciada de sindicatos, agrupaciones estudiantiles y espacios políticos.