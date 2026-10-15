Sesión en Diputados y movilización masiva

Argentina vivirá una nueva jornada de alta tensión política este jueves, con una sesión especial en la Cámara de Diputados y la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso que reunirá a universidades, gremios, partidos opositores y organizaciones sociales. En paralelo, el presidente Javier Milei, que tiene previsto regresar al país el viernes, continuará en Washington con actividades oficiales.

La sesión fue convocada para las 14 y la oposición intentará reunir el quorum de 129 diputados para discutir el rechazo al DNU 70/23, además de proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. El debate estará atravesado por la restitución de la Ley de Tierras, que recibió dictamen este miércoles en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.