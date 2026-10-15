Sesión en Diputados y movilización masiva

Con la mirada puesta en 2027 y tras el dictamen impulsado por los libertarios para restituir la Ley de Tierras, la oposición buscará rechazar el DNU 70/23 y debatir proyectos sobre discapacidad y deuda familiar. En paralelo, docentes, no docentes, sindicatos y organizaciones sociales se movilizarán para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Presidente continúa con su agenda internacional.
PolíticaHace 2 horasPrensaPrensa
WhatsApp Image 2026-10-15 at 06.29.56

Argentina vivirá una nueva jornada de alta tensión política este jueves, con una sesión especial en la Cámara de Diputados y la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso que reunirá a universidades, gremios, partidos opositores y organizaciones sociales. En paralelo, el presidente Javier Milei, que tiene previsto regresar al país el viernes, continuará en Washington con actividades oficiales.

La sesión fue convocada para las 14 y la oposición intentará reunir el quorum de 129 diputados para discutir el rechazo al DNU 70/23, además de proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. El debate estará atravesado por la restitución de la Ley de Tierras, que recibió dictamen este miércoles en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

En las calles, la quinta Marcha Federal Universitaria coincidirá con reclamos por el financiamiento educativo y la restitución de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, manifestación que se concentrará frente al Congreso y está prevista desde las 13:30, con participación anunciada de sindicatos, agrupaciones estudiantiles y espacios políticos.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-10-15 at 07.06.13

Javier Milei llamó "dictador comunista" a Lula

Prensa
PolíticaHace 2 horas
El Presidente habló en la Gala Hispana, un evento privado de figuras cercanas al trumpismo, donde cruzó al mandatario brasileño y expresó su respaldo al candidato derechista de cara a la segunda vuelta electoral del 25 de octubre. Además, pidió votar a los republicanos en las legislativas de noviembre en Estados Unidos.
Boletín de noticias