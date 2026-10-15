El papa León XIV envió un mensaje tras la operación

El papa León XIV agradeció el acompañamiento recibido durante su internación en el Hospital Gemelli de Roma, donde se recupera de una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar. Lo hizo mediante un mensaje enviado a la clausura del encuentro por el décimo aniversario de Amoris Laetitia, del que no pudo participar presencialmente.

“Como saben, no he podido estar con ustedes durante estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos”, expresó en el texto difundido por el portal oficial de la Santa Sede.

El mensaje se conoció después de un nuevo parte médico que indicó que el pontífice “ha pasado una noche tranquila”. La intervención duró 90 minutos, se desarrolló sin complicaciones y el análisis del tejido confirmó un adenocarcinoma pulmonar.

En su mensaje, el Papa destacó el intercambio entre los participantes del encuentro y valoró las experiencias compartidas durante las jornadas. “El hecho de que hayan compartido sus experiencias y hayan escuchado con atención es, sin duda, un regalo para toda la Iglesia”, sostuvo.