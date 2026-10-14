Resultados de los primeros estudios al papa León XIV tras la cirugía

El Vaticano comunicó que el pontífice ya camina por su habitación, retomó la alimentación habitual y recibió fisioterapia respiratoria tras someterse a análisis de sangre y radiografía de tórax
SociedadHace 5 horasPrensaPrensa
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El papa León XIV ya se levantó de la cama, camina, come y ha recibido fisioterapia respiratoria, según informaron sus médicos este miércoles en una nota publicada por el Vaticano un día después de su operación de cáncer de pulmón.

Un análisis de sangre y una radiografía de tórax revelaron una evolución postoperatoria “normal”, según los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, quienes añadieron que los valores estaban “dentro del rango esperado para el tipo de procedimiento realizado”.

“Esta mañana, el Santo Padre se sometió a los análisis de sangre y la radiografía de tórax programados después de la cirugía. Los resultados confirman que su recuperación postoperatoria está progresando normalmente: los valores están dentro del rango esperado para el tipo de operación realizada”, detallaron los médicos.

Y concluyeron: “El Santo Padre ha recibido fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por su habitación. Ha reanudado la alimentación normal y ha tomado el desayuno y el almuerzo. Su recuperación está procediendo según lo esperado”.

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