Resultados de los primeros estudios al papa León XIV tras la cirugía

El papa León XIV ya se levantó de la cama, camina, come y ha recibido fisioterapia respiratoria, según informaron sus médicos este miércoles en una nota publicada por el Vaticano un día después de su operación de cáncer de pulmón.
Un análisis de sangre y una radiografía de tórax revelaron una evolución postoperatoria “normal”, según los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, quienes añadieron que los valores estaban “dentro del rango esperado para el tipo de procedimiento realizado”.
“Esta mañana, el Santo Padre se sometió a los análisis de sangre y la radiografía de tórax programados después de la cirugía. Los resultados confirman que su recuperación postoperatoria está progresando normalmente: los valores están dentro del rango esperado para el tipo de operación realizada”, detallaron los médicos.
Y concluyeron: “El Santo Padre ha recibido fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por su habitación. Ha reanudado la alimentación normal y ha tomado el desayuno y el almuerzo. Su recuperación está procediendo según lo esperado”.