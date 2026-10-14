La Casa Militar tomará el control de la Quinta de Olivos

El Gobierno oficializó una reestructuración de la Secretaría General de la Presidencia que reordena las competencias de sus distintas áreas. Entre los cambios más relevantes, se suprimió la Subsecretaría de Planificación General, se otorgó rango de secretario al titular de la Subsecretaría Legal y se dispuso que la Casa Militar quede a cargo de la administración de la Quinta de Olivos.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1176/2026, publicado en el Boletín Oficial. La modificación reorganiza las funciones vinculadas con el funcionamiento de la Casa Rosada, las residencias presidenciales de Olivos y Chapadmalal, la preservación del patrimonio, la seguridad y los traslados del jefe de Estado.

Con la nueva estructura, la Secretaría General quedará integrada por la Unidad Gabinete de Asesores, las subsecretarías Legal, de Coordinación Administrativa, de Gestión Institucional y de Asuntos Presidenciales, además de la Casa Militar. Según se fundamentó en la norma, los cambios responden a “razones de gestión”.

Uno de los puntos centrales del decreto es que el subsecretario Legal, Juan Manuel Galli, pasará a tener rango y jerarquía de secretario. A su vez, se eliminó el cargo extraescalafonario de coordinador de Asesoramiento Técnico, que dependía directamente de la Secretaría General.

En cuanto a la Subsecretaría de Planificación General, el texto principal del decreto no detalló el destino de sus funciones, aunque sí modificó los objetivos de otras dependencias para redistribuir las tareas dentro de la estructura presidencial.