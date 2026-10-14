El Xeneize abre la llave de semifinales en La Bombonera este martes y deberá cerrarla en Río de Janeiro el 20 de octubre.
River visita a Sarmiento por el suspendido de la fecha FIFA
DeportesHace 8 horasPrensa
El Millonario jugará en Junín por el partido pendiente de la 11° fecha. El choque será determinante, ya que el equipo de Leonardo Ponzio no puede perder más puntos si quiere clasificarse a los playoffs y sumar puntos en la tabla anual para soñar con meterse en la Libertadores del 2027.
River jugará este miércoles frente a Sarmiento de Junín en condición de visitante, el partido pendiente de la 11° fecha del Torneo Clausura, con la obligación de ganar para seguir con chances de entrar a los playoffs y sumar punto para lograr clasificar a las copas internacionales en la tabla anual.
Sarmiento de Junín vs. River: a qué hora es y cómo verlo en vivo
- Hora de inicio: 19
- Televisión: TNT Sports y DSports
- Estadio: Eva Perón
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Silvio Trucco
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El equipo de la Ribera, que quiere extender su invicto de 17 partidos en la ida de las semifinales del certamen internacional ante el equipo brasilero en la Bombonera, no contará con su capitán, quien sufrió un desgarro. El árbitro del encuentro será el chileno Piero Maza. En la otra llave, Atlético Mineiro se mide con Montevideo City Torque.