River visita a Sarmiento por el suspendido de la fecha FIFA

El equipo de la Ribera, que quiere extender su invicto de 17 partidos en la ida de las semifinales del certamen internacional ante el equipo brasilero en la Bombonera, no contará con su capitán, quien sufrió un desgarro. El árbitro del encuentro será el chileno Piero Maza. En la otra llave, Atlético Mineiro se mide con Montevideo City Torque.