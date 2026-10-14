Cada 14 de octubre, el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes pone en primer plano la posibilidad de salvar o mejorar vidas mediante este acto. Un solo donante puede ofrecer una oportunidad a hasta siete personas, mientras miles aguardan un procedimiento que, en muchos casos, constituye la única alternativa médica.

En Argentina, los registros del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) indican que 7.403 personas necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento. En lo que va del año se realizaron 1.738 trasplantes, hubo 795 donantes de órganos y se registraron 17,11 donantes por cada millón de habitantes.

La historia de Justina Lo Cane se convirtió en símbolo de la Ley 27.447 después de que la niña falleciera a los 12 años mientras aguardaba un trasplante de corazón. La ley fue sancionada en 2018.

El marco legal establece que todas las personas mayores de edad en Argentina son donantes presuntos, salvo que hayan expresado su negativa. En el caso de niñas, niños y adolescentes, la decisión corresponde únicamente a sus familias.

En el caso de quienes tienen menos de 18 años, la autorización debe ser otorgada por ambos progenitores, por el progenitor presente o por los responsables legales a cargo.

La voluntad de donar, a favor o en contra, puede registrarse mediante la aplicación Mi Argentina, tras crear una cuenta y validar la identidad; al firmar un acta en el INCUCAI o en los organismos provinciales de ablación e implante; al solicitar que la decisión figure en el Documento Nacional de Identidad; o al enviar un telegrama gratuito a través del Correo Argentino.

La decisión puede modificarse en cualquier momento por la persona que la expresó. Ningún familiar ni otra persona puede cambiarla. Tampoco se exige realizar estudios previos para manifestar esa voluntad: los análisis para establecer si alguien puede ser donante se efectúan en el hospital al momento del fallecimiento.

La posibilidad de donar órganos depende de las circunstancias del fallecimiento. Para que una persona pueda ser donante, debe morir en la unidad de terapia intensiva de un hospital, donde existen los recursos necesarios para preservar los órganos susceptibles de trasplante.

Por esas condiciones, la donación de órganos solo puede darse en 4 de cada 1.000 fallecimientos. Los médicos determinan entonces qué órganos son aptos. En el caso de los tejidos, en cambio, no es necesario que la muerte ocurra en una unidad de terapia intensiva.

En vida, es posible donar un riñón o parte del hígado. La legislación vigente exige un vínculo familiar entre donante y receptor, y el procedimiento solo se autoriza cuando se estima que no afectará la salud de quien dona y existen perspectivas de éxito para quien recibe el órgano.