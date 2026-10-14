El Canciller argentino aseguró que "sigue adelante" la organización para recibir al Papa

El canciller Pablo Quirno aseguró que la organización para recibir al Papa León XIV "sigue adelante", aún tras la operación por un tumor maligno, y remarcó que el Gobierno está "a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa".

"Ayer tuvimos una reunión con el Vaticano para tratar detalles de la visita. También hoy recibimos indicación de la Nunciatura con los requerimientos para la avanza de los equipos", afirmó el funcionario de Javier Milei y enfatizó: "Todos trabajamos para que la visita suceda".

Aunque, Quirno también adelantó: "En caso de que no suceda por este imponderable... a nosotros nos va a encontrar con los brazos abiertos para recibirlo". El ministro aseguró que desde el Gobierno siguen "con mucha atención" lo que sucede con la salud del Papa y "las buenas noticias que parecen estar viniendo tras la intervención a la que fue sometido".

"Siempre hay que esperar, obviamente la prioridad para nosotros es el estado de salud del Papa", concluyó el canciller este martes en radio Rivadavia y recordó que "son decisiones que tomará el Vaticano".