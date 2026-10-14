Murió Jorge "Roña" Castro a los 59 años

El célebre exboxeador argentino Jorge Fernando “Roña” Castro falleció tras sufrir una repentina descompensación en las instalaciones del Bingo de Morón. El deportista tenía 59 años y las causas exactas de su muerte continúan bajo investigación.

De acuerdo con el testimonio de un testigo presente en el lugar, Castro se encontraba jugando con normalidad cuando sufrió el colapso. Posterior a ello, fue retirado en silla de ruedas y el personal de seguridad de la sala de juegos confirmó su fallecimiento pocos minutos después.

En los últimos años, el exfutbolista y expugilista enfocó sus esfuerzos en la ayuda comunitaria. Durante la pandemia impulsó la creación de comedores y merenderos para asistir a familias vulnerables en distintos barrios del conurbano bonaerense, motivado por las necesidades que él mismo había atravesado en su infancia. En octubre de 2025, había dado a conocer que trabajaba en la puesta en marcha de un nuevo comedor en Morón proyectado para brindar asistencia a 500 personas.