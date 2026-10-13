El Vaticano confirmó que el tumor que le extrajeron al papa es maligno

Luego de informar que la operación que le realizaron al papa León XIV fue exitosa, el Vaticano actualizó el estado de salud del sumo pontífice.



Los detalles de la operación fueron que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida y que el examen histológico confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, es decir, un tumor maligno que se origina en células glandulares del pulmón. "Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios", leyó el comunicado publicado.

Además, compartieron más detalles del procedimiento en sí mismo: “El Santo Padre estuvo en el quirófano alrededor de tres horas, y la duración de la operación en sí fue de unos 90 minutos. La intervención fue un éxito y no hubo complicaciones”, indicaron desde el Vaticano.



Según fuentes cercanas a la Santa Sede, se están realizando nuevos estudios para determinar si el cáncer se extendió a otras partes del cuerpo.