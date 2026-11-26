El magnate Elon Musk se comprometió a regalarle a cada niño estadounidense dos acciones de su firma de cohetes SpaceX. La iniciativa tendría un valor total de poco más de u$s18.000 millones y el empresario aclaró que cada bono sería entregado por vías distintas: uno seria otorgado directamente desde la compañía y otro de parte de él "personalmente".

En una breve publicación en su cuenta de X, Musk anunció: "Cada niño en EEUU recibirá dos acciones de SpaceX, una de la empresa y otra de mí personalmente".

Por su parte, SpaceX había expresado el miércoles que donaría una acción de nueva emisión de sus acciones comunes de Clase A a "cada cuenta de Trump activa y que Musk igualará la cantidad de acciones donadas".

Además, Musk aclaró que la participación de SpaceX se transferiría el próximo mes mientras la suya será cuando "expire el período de bloqueo en junio del próximo año". El programa de cuentas Trump fue diseñado para que todos los estadounidenses menores de 18 años tuvieran acceso al mercado de valores y así acumular riqueza desde temprana edad.