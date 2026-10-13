La vuelta entre Boca y Vasco da Gama se jugará en el Maracaná

Después de varios idas y vueltas, la Justicia brasileña finalmente falló a favor de Vasco da Gama y confirmó que el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Boca será en el estadio Maracaná.

De esta manera, la decisión dejó sin efecto la medida cautelar que había sido dictada el sábado y que amenazaba con trasladar el encuentro, que se disputará el próximo martes 20 de octubre desde las 21:30 en Río de Janeiro. “Reconsidero la decisión anterior y desestimo la medida cautelar solicitada, restableciendo la decisión dictada en el proceso de apelación que concedió la medida cautelar, ordenando a Fla-Flu Serviços S/A poner a disposición el Estadio Jornalista Mário Filho – Maracaná”, indicó el juez Joaquim Domingos de Almeida Neto en su fallo.

Al mismo tiempo, se consideró que el cambio de sede a pocos días del compromiso internacional podría generar un conflicto en la seguridad y en el traslado de los hinchas, teniendo en cuenta los antecedentes de enfrentamientos entre ambas parcialidades. Además, el conjunto brasileño ya había puesto a la venta aproximadamente 46.000 entradas.

El conflicto por el estadio dónde se debía disputar el partido definitorio de las semifinales de la Copa Sudamericana comenzó luego que el consorcio Fla-Flu, encargado de la concesión del Maracaná, planteara el posible problema de seguridad por la coincidencia de fechas con el partido de básquet entre Flamengo y Botafogo, programado en el Maracanazinho, el estadio cubierto ubicado junto al mítico escenario de Río de Janeiro.