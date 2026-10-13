El Gobierno pidió ante el Tribunal del Mar suspender la explotación petrolera en Malvinas

En un comunicado publicado por la Oficina del Presidente, argumentan que la solicitud "busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas".

A la vez, detallaron que la solicitud se enmarca "en el procedimiento arbitral que el Gobierno inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos".