Corea del Norte lanzó misiles balísticos sobre el mar del Japón

Corea del Norte disparó este lunes varios misiles balísticos frente a su costa este, sobre el mar del Japón. Lo informó el ejército de Corea del Sur, después de semanas de fricción por la explosión de una mina terrestre en la franja fronteriza desmilitarizada entre ambos países.

Desde la detonación que dejó heridos a tres soldados surcoreanos en el sector de la DMZ (Zona Desmilitarizada) ambos países probaron tecnología de misiles mejorada.

“Nuestro ejército detectó alrededor de las 09:20 (locales) varios misiles balísticos lanzados desde la zona de Pyongyang hacia el mar del Este”, indicó el Estado Mayor surcoreano en un comunicado.

“Nuestro ejército intensificó el monitoreo y la vigilancia ante posibles lanzamientos adicionales”, agregó. Además, señaló que algunos de los misiles norcoreanos detectados volaron más de 900 kilómetros.

El Ministerio de Defensa de Japón confirmó el lanzamiento de al menos un presunto misil balístico.