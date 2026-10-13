Javier Milei: "Tengo u$s125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida"

El presidente Javier Milei se refirió al año electoral de 2027 y afirmó que su gestión cuenta con "u$s125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida", aunque aclaró que no espera una tensión cambiaria. Además, recordó la asistencia de Estados Unidos en el marco de los comicios legislativos de 2025.

En diálogo con Radio Mitre, Milei explicó los recursos del Gobierno en caso de que los argentinos se desprendan masivamente de los pesos durante el próximo año, frente a los comicios presidenciales. "Tengo u$s125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida. No estoy esperando una corrida, pero me preparo", expresó.

En tal sentido, rememoró las turbulencias del último año: "La corrida del año pasado tuvo u$s70.000 millones. Nos preparamos pero pudimos juntar u$s70.000 millones nada más y sobre la hora nos puso 2.500 palos el Banco Central norteamericano. O sea, llegamos con la lengua afuera. También es cierto que yo tenía otro Congreso, yo no podía, no tenía capacidad de veto".

También hizo alusión al apoyo legislativo. "A mí me hicieron siete intentos de juicio político, me votaron 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal. En ese contexto, nos corrieron por u$s70.000 millones y lo resolvimos. Ahora tenemos u$s125.000 millones y tengo un Congreso donde puedo defender todas las medidas", aseveró.