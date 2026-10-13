Boca vs. Vasco Da Gama, por la Copa Sudamericana

Por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, Boca recibe a Vasco da Gama en la Bombonera con el objetivo de asegurarse una victoria para poder viajar con tranquilidad a Brasil. El Vasco Arruabarrena no contará con Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro.

La vuelta del Xeneize vs. Vasco da Gama es el martes 20 a las 21.30. Mientras que, en la otra llave de semifinales, Atlético Mineiro enfrentará a Montevideo City Torque el miércoles a las 19.

Boca vs. Vasco da Gama: a qué hora es y cómo verlo en vivo