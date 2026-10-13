Boca vs. Vasco Da Gama, por la Copa Sudamericana

El equipo de la Ribera, que quiere extender su invicto de 17 partidos en la ida de las semifinales del certamen internacional ante el equipo brasilero en la Bombonera, no contará con su capitán, quien sufrió un desgarro. El árbitro del encuentro será el chileno Piero Maza. En la otra llave, Atlético Mineiro se mide con Montevideo City Torque.
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Por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, Boca recibe a Vasco da Gama en la Bombonera con el objetivo de asegurarse una victoria para poder viajar con tranquilidad a Brasil. El Vasco Arruabarrena no contará con Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro.

La vuelta del Xeneize vs. Vasco da Gama es el martes 20 a las 21.30. Mientras que, en la otra llave de semifinales, Atlético Mineiro enfrentará a Montevideo City Torque el miércoles a las 19.

Boca vs. Vasco da Gama: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21.30
  • TV: ESPN y DSports
  • Árbitro: Piero Maza.
  • Estadio: La Bombonera
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