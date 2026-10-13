El Vaticano confirmó que este martes operan al papa León XIV

El Policlínico Gemelli de Roma preparó este martes su quirófano principal para recibir al papa León XIV. Los equipos médicos le extirparán un nódulo pulmonar descubierto durante estudios de rutina, en lo que marca el primer gran desafío clínico de sus 17 meses de pontificado.

Lejos de frenar su actividad, el líder de la Iglesia Católica protagonizó este lunes una maratónica jornada de audiencias oficiales. Mostró un excelente semblante, habló con voz firme y echó por tierra las versiones de la prensa italiana que sugerían una inflamación respiratoria grave.

Para entender el estado de salud del Papa y los próximos pasos en el hospital Gemelli, el escenario clínico se resume en estos puntos: