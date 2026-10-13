Volaron más de 900 kilómetros, según el ejército surcoreano. EE.UU. dijo que no representan una amenaza inmediata.
El Vaticano confirmó que este martes operan al papa León XIV
InternacionalesHace 10 horasPrensa
El pontífice de 71 años ingresará este martes al Policlínico Gemelli de Roma para la extirpación de un nódulo. Pese a la alerta médica, mantuvo su intensa agenda, despejó rumores y le ratificó a un arzobispo argentino que el viaje a Sudamérica sigue en pie.
El Policlínico Gemelli de Roma preparó este martes su quirófano principal para recibir al papa León XIV. Los equipos médicos le extirparán un nódulo pulmonar descubierto durante estudios de rutina, en lo que marca el primer gran desafío clínico de sus 17 meses de pontificado.
Lejos de frenar su actividad, el líder de la Iglesia Católica protagonizó este lunes una maratónica jornada de audiencias oficiales. Mostró un excelente semblante, habló con voz firme y echó por tierra las versiones de la prensa italiana que sugerían una inflamación respiratoria grave.
Para entender el estado de salud del Papa y los próximos pasos en el hospital Gemelli, el escenario clínico se resume en estos puntos:
- El diagnóstico: se trata de un pequeño nódulo pulmonar menor a 3 centímetros, hallado de forma temprana mediante una tomografía.
- El procedimiento: la cirugía buscará extirpar la zona anormal para analizarla y descartar células cancerígenas, evitando así una riesgosa biopsia con aguja.
- El pronóstico: los oncólogos anticipan un escenario «excelente». Al tratarse de una detección prematura, las perspectivas de cura son totales si hubiera malignidad.
- La recuperación: la Santa Sede proyecta un alta médica en aproximadamente siete días, tiempo suficiente para reanudar la planificación de sus viajes.
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Lo anunció este domingo en la plaza San Pedro, luego del rezo del Ángelus. Por el momento, no hay modificaciones en el cronograma de la gira por Latinoamérica.