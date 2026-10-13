Femicidio: Encontraron el cuerpo de una joven de 26 años dentro de una valija

El cuerpo de una joven de 26 años fue encontrado dentro de una valija en una habitación de una pensión de Rosario. Por el hecho fue detenido un hombre de 37 años, expolicía de Santa Fe, que cuenta con antecedentes por narcotráfico.

La víctima fue identificada como Bárbara Camila Aragón. Su familia había empezado a buscarla el sábado, después de perder contacto con ella.

En la madrugada del domingo la búsqueda tuvo un dramático desenlace cuando llegaron a una casa ubicada en Juan José Paso al 6200 y dieron aviso a la Policía.

Según detallaron fuentes cercanas al caso a Rosario 3, el cuerpo estaba envuelto en una frazada, dentro de una valija y junto a una caja de reparto, en un sector de la cocina de un departamento situado en la planta alta de la pensión. El caso se investiga como femicidio.

De acuerdo con el relato de una familiar de la víctima, un remisero la había trasladado hasta ese domicilio durante la mañana del sábado.

Minutos después de dejarla, el conductor recibió un mensaje de WhatsApp en el que la joven le pedía que regresara a buscarla. El hombre volvió hasta el lugar y tocó bocina, pero, como no obtuvo respuesta, finalmente se retiró.

Ante la falta de noticias sobre Bárbara, sus familiares decidieron acercarse a la pensión. Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al inmueble y revisaron el departamento de la planta alta.

Allí encontraron al sospechoso de 37 años y, durante la inspección, descubrieron el bulto envuelto en una frazada dentro de una valija. Una médica del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) examinó el cuerpo y constató la muerte.