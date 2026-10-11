La jurista sudafricana fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.
El Papa León XIV será operado por un nódulo pulmonar
InternacionalesHace 15 horasprensa
Lo anunció este domingo en la plaza San Pedro, luego del rezo del Ángelus. Por el momento, no hay modificaciones en el cronograma de la gira por Latinoamérica.
El Sumo Pontífice de l aIglesia Católica, León XIV, informó a los fieles en la mañana de este domingo 11 de octubre que será sometio a una operación debido a un nódulo pulmonar que le han detectado en los últimos controles médicos que se realizó.
A tan solo día de iniciar su gira por América Latina, el Papa comunicó que la intervención médica ocurrirá en los próximos días de octubre. La Santa Sede prevé que permanezca hospitalizado alrededor de una semana tras la intervención.
Por el momento, el viaje apostólico continúa programado entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026 y contempla escalas en Uruguay, Argentina y Perú, respectivamente. Luego del anuncio de la operación, el Vaticano no ha informado cambios en el itinerario.
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