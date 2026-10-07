Padres y alumnos reclaman malas condiciones edilicias en la escuela Martina S. de Gurruchaga

Padres denuncian que hay una pileta abandonada en el predio de la EET N.º 3137 “Martina S. de Gurruchaga” hace más de 25 años, por otro lado también reclaman las malas condiciones de los baños, aseguran que varios de los sanitarios permanecen cerrados que las estudiantes deben hacer fila para utilizar el único baño habitado para mujeres.

Según afirmaron estudiantes los inodoros no cuentan con mochilas por lo que deben ser descargados manualmente con baldes de agua.

Según informaron los baños tanto de hombres como de mujeres de la planta baja se encuentran cerrados.

La EET 3137, que cuenta con 2 turnos y un Centro de Formación Profesional nocturno, en el mismo edificio funciona el IES 6005 en el que se dictan 9 carreras, distribuidas en distintos horarios, y es común que al imposibilitarse el uso de los sanitarios de la escuela técnica o del terciario, los estudiantes deban hacer uso de las instalaciones disponibles, correspondan o no a su institución.

Se conoce además que el IES 6005 tiene una carrera en el turno mañana, tres en el turno tarde y ocho en el turno noche. Algunas carreras funcionan en más de un turno: por ejemplo, Matemáticas se dicta durante la tarde y la noche, mientras que Física funciona por la mañana y también por la noche.