Hasta el viernes el Móvil Odontológico estará en barrio San Calixto

El 2º Móvil Odontológico adquirido recientemente por la Municipalidad recorre los barrios. Hasta el viernes 9 de octubre estará en la zona sudeste. El punto de atención será en las instalaciones de la Iglesia Asamblea de Dios ubicado en Av. Ángel Vargas S/N de Bº San Calixto.

El servicio de salud bucal es gratuito, el jueves 8 de octubre la atención será de 8 a 13 hs mientras que el viernes 9 de octubre de 8 a 18 hs. Los pacientes deberán sacar el turno a las 7:30, tener la boca bien cepillada, presentar el DNI y la negativa de ANSES (impresa o digital).

Los vecinos sin cobertura médica podrán acceder al servicio de curación, diagnósticos, tratamiento y aplicaciones de flúor.

Otros puntos de atención

Se recuerda que el 1º móvil (colectivo) brinda atención de 20 turnos diarios, los lunes, miércoles y viernes, de 7:30 a 13 hs., en el ingreso al Centro Cívico Municipal, ubicado en Av. Paraguay 1240.

En barrio San Benito, el consultorio fijo “Dra. Paola Corai” funciona los lunes, miércoles y viernes por la tarde; martes y jueves por la mañana. Los turnos se otorgarán de manera presencial a las 8:00 am.

De esta manera, la Municipalidad brinda atención gratuita a vecinos de toda la ciudad que necesitan el cuidado de la salud bucal.