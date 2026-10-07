El Gobierno designó al nuevo superintendente de Servicios de Salud

Renunció la numero 2 de la Secretaría de Trabajo
PrensaPolíticaHace 5 horas
Claudia Testa presentó su dimisión "indeclinable" al cargo que ocupaba desde fines de 2024, proveniente del área laboral del gobierno porteño.
El Gobierno aceptó la renuncia de Claudio Stivelman como titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y designó a su reemplazante, Horacio Guevara, quien se venía desempeñando como gerente general del organismo.
La medida se implementó a través del Decreto 1152/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.