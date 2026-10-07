El Gobierno designó al nuevo superintendente de Servicios de Salud

El funcionario saliente, Claudio Stivelman, renunció tras "haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema" de obras sociales y prepagas. En su lugar asumirá Horacio Guevara, quien se venía desempeñando como gerente general del organismo.
PolíticaHace 5 horasPrensaPrensa
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El Gobierno aceptó la renuncia de Claudio Stivelman como titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y designó a su reemplazante, Horacio Guevara, quien se venía desempeñando como gerente general del organismo.

La medida se implementó a través del Decreto 1152/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.

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