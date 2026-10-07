Renunció la numero 2 de la Secretaría de Trabajo

Claudia Testa presentó su dimisión "indeclinable" al cargo que ocupaba desde fines de 2024, proveniente del área laboral del gobierno porteño.
PolíticaHace 5 horasPrensaPrensa
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El Gobierno aceptó la renuncia de Claudia Testa como subsecretaria de Relaciones del Trabajo y designó en su lugar a Mariano Sartoris, como parte de un proceso de reestructuración del Ministerio de Capital Humano.

La medida se implementó a través del Decreto 1150/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La funcionaria comunicó la decisión mediante una carta dirigida al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la que presentó su "renuncia indeclinable por motivos personales", con efecto a partir del lunes 5 de octubre. El área depende de la cartera encabezada por Sandra Pettovello.

En el documento, Testa agradeció el respaldo recibido durante su gestión y la colaboración de sus compañeros. “Le agradezco la confianza y el apoyo brindados para llevar adelante mi gestión como así también la colaboración recibida del equipo de trabajo que me acompañó durante la misma”, expresó.

La presentación no incluyó mayores precisiones sobre los motivos de su decisión. También dejó asentado que su designación al frente de la Subsecretaría se había formalizado mediante el Decreto 31/2025, del 15 de enero de 2025.

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