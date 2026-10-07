Renunció la numero 2 de la Secretaría de Trabajo

El Gobierno aceptó la renuncia de Claudia Testa como subsecretaria de Relaciones del Trabajo y designó en su lugar a Mariano Sartoris, como parte de un proceso de reestructuración del Ministerio de Capital Humano.

La medida se implementó a través del Decreto 1150/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La funcionaria comunicó la decisión mediante una carta dirigida al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la que presentó su "renuncia indeclinable por motivos personales", con efecto a partir del lunes 5 de octubre. El área depende de la cartera encabezada por Sandra Pettovello.

En el documento, Testa agradeció el respaldo recibido durante su gestión y la colaboración de sus compañeros. “Le agradezco la confianza y el apoyo brindados para llevar adelante mi gestión como así también la colaboración recibida del equipo de trabajo que me acompañó durante la misma”, expresó.