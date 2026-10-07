Le dieron el alta médica a Mirtha Legrand tras 18 días de internación

Mirtha Legrand recibió el alta médica tras permanecer casi 20 días internada en el sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio compatible con neumopatía. La conductora de 99 años abandonó la clínica este martes alrededor de las 5 de la tarde, luego de superar el cuadro respiratorio que la obligó a reingresar.

"La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación, y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia", informó el comunicado del Sanatorio Mater Dei. "A partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades", indicaron.

La conductora de 99 años completó el tratamiento por el cuadro de neumopatía que la obligó a ser reingresada a la clínica y deberá seguir su recuperación ya en su casa, junto a sus familiares y allegados.