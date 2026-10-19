Mirtha Legrand volvió a mostrarse en las redes sociales después de haber recibido el alta el pasado 6 de octubre, tras permanecer casi tres semanas internada en la clínica Mater Dei por una neumonía bacteriana.
Mirtha Legrand reapareció tras su internación
EspectaculosHace 1 díaPrensa
La conductora volvió a las redes después de recibir el alta y compartió una postal por el Día de la Madre. “¡Muy feliz con mi familia!”, expresó.
Mirtha de 99 años, compartió una celebración muy especial: este domingo 18 de octubre pasó el Día de la Madre rodeada de sus seres queridos.
“¡Feliz Día de la Madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, escribió junto a una fotografía difundida tanto en su cuenta personal como en la de su programa. La postal la mostró sonriente y con su habitual elegancia.
El encuentro tuvo lugar en su casa, donde continúa con la rehabilitación bajo supervisión médica después de la internación.
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