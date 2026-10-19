Mirtha Legrand reapareció tras su internación

Mirtha de 99 años, compartió una celebración muy especial: este domingo 18 de octubre pasó el Día de la Madre rodeada de sus seres queridos.

“¡Feliz Día de la Madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, escribió junto a una fotografía difundida tanto en su cuenta personal como en la de su programa. La postal la mostró sonriente y con su habitual elegancia.

El encuentro tuvo lugar en su casa, donde continúa con la rehabilitación bajo supervisión médica después de la internación.