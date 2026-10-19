Mirtha Legrand reapareció tras su internación

La conductora volvió a las redes después de recibir el alta y compartió una postal por el Día de la Madre. “¡Muy feliz con mi familia!”, expresó.
EspectaculosHace 1 díaPrensaPrensa
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Mirtha Legrand volvió a mostrarse en las redes sociales después de haber recibido el alta el pasado 6 de octubre, tras permanecer casi tres semanas internada en la clínica Mater Dei por una neumonía bacteriana.

Mirtha de 99 años, compartió una celebración muy especial: este domingo 18 de octubre pasó el Día de la Madre rodeada de sus seres queridos.

“¡Feliz Día de la Madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, escribió junto a una fotografía difundida tanto en su cuenta personal como en la de su programa. La postal la mostró sonriente y con su habitual elegancia.

El encuentro tuvo lugar en su casa, donde continúa con la rehabilitación bajo supervisión médica después de la internación.

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Le dieron el alta médica a Mirtha Legrand tras 18 días de internación

Prensa
Espectaculos07 de octubre de 2026
La Chiqui ingresó al sanatorio Mater Dei el pasado 18 de septiembre con un cuadro respiratorio y permaneció internada casi 20 días. El último parte, emitido el viernes, indicó que se encontraba "en proceso de recuperación para poder volver a su casa" y que permanecía en una habitación común bajo seguimiento kinésico, nutricional y clínico.
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