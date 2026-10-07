¿Qué representa la estatuilla que le regalaron a Messi?

La previa del último partido de Lionel Messi con la Selección argentina dejó postales cargadas de emoción, desde la entrada en calor hasta el momento del himno. En ese contexto, los jugadores de Benín no quisieron quedarse afuera de los homenajes y le regalaron al capitán una estatuilla con un significado muy particular.

El gesto se produjo durante el saludo protocolar con el capitán del combinado africano, Sessi D'Almeida. Después de entregarle a Messi el tradicional banderín de su selección, lo sorprendió al entregarle una réplica del Monumento a las Amazonas que se encuentra en la ciudad de Cotonú, la más grande de Benín y sede de su gobierno.

"Es una estatua de una amazona. Es un presente para tu mujer, porque en Benín le da mucho poder", explicó D'Almeida en español. La periodista Mercedes Ninci, quien habló con el asesor del Ministerio de Deportes de ese país, Jean Marc Adjovi Boco, confirmó que se trata de un regalo para Antonela Roccuzzo y que la intención es que "cuide al rey".

Las réplicas de la estatua tienen un significado protocolar especial, ya que se obsequian a mujeres influyentes o parejas de figuras destacadas como símbolo de protección, soberanía, orgullo y respeto. "Le trajimos una réplica de la Estatua de la Amazona que significa mucho para nosotros. Es muy simbólico para nosotros", había anticipado el futbolista Mohamed Siyani antes del partido.