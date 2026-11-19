La FIFA oficializó la recepción de tres candidaturas para las elecciones presidenciales que se realizarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, durante el 77.º Congreso del organismo. El actual presidente, Gianni Infantino, buscará un nuevo mandato y enfrentará al francés Philippe Diallo y al japonés Kohzo Tashima, quienes fueron propuestos por sus respectivas federaciones.

Philippe Diallo es presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) desde 2023 y cuenta con el respaldo de las 55 federaciones de la UEFA. Por su parte, Kohzo Tashima es miembro del Consejo de la FIFA desde 2015 y presidente de honor de la Federación Japonesa, que presentó oficialmente su candidatura tras reunir el aval mínimo de cinco federaciones.

Gianni Infantino, de nacionalidad suiza, ocupa la presidencia de la FIFA desde 2016. En su primera elección, enfrentó a cuatro rivales y ganó en segunda vuelta. Fue reelegido por aclamación en 2019 y 2023, pero esta vez deberá competir nuevamente por el cargo.