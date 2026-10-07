El Gobierno va a apelar el fallo a favor de la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno apelará el fallo del juez federal Martín Cormick a favor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El magistrado consideró este martes que el Ejecutivo no podía condicionar con el decreto 759/2025 la aplicación de una ley que había sido aprobada por el Congreso pese al veto presidencial.

Cormick hizo lugar a una acción de amparo colectivo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, y a otra demanda acumulada iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En concreto, el juez cuestionó la frase incluida en el decreto que establecía que la promulgación se realizaba “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629” porque terminó funcionando como un mecanismo para frenar una ley que el Congreso había aprobado nuevamente con una mayoría de dos tercios después de que el Poder Ejecutivo la hubiera vetado.

Por eso, ordenó al Gobierno “el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.