Mañana llega el Mercado en tu Barrio a la zona norte
Mañana miércoles 7, la Municipalidad de Salta llevará a cabo una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” de 10 a 16, en la cancha de Ciudad del Milagro, ubicada en avenida Héroes de la Patria esquina avenida Bolivia. Se podrán adquirir diferentes productos a precios promocionales.
Durante la jornada se podrán encontrar verduras, pan, pollo, cerdo, lácteos y otros productos, con precios hasta un 30% más bajos. Además, los vecinos contarán con distintos medios de pago para realizar sus compras.
El objetivo es acompañar a los productores locales y a las familias de la ciudad, teniendo en cuenta el contexto económico actual.
Servicios disponibles hasta las 13 hs.
Se podrá a disposición de los vecinos un stand del equipo de Bienestar Animal, que estará realizando vacunación y desparasitación.
Además, se podrán realizar trámites vinculados a la renovación del DNI y las licencias de conducir.
Ofertas de diferentes productos:
- Tomate: 2 kg x $2.000
- Espinaca: 2 x $1.500
- Tortillas: 8 x $1.000
- Pan blanco familiar Bimbo: 2 x $8.000
- Tira de pan: 4 x $1.000
- Rapiditas clásicas Bimbo: 2 x $4.000
- Facturas: 4 x $1.000
- Combo de limpieza: $13.200
- Incluye: 5 L de detergente, 5 L de lavandina y 5 L de desodorante.
- Combo de lavado: $10.700
- Incluye: 5 L de jabón líquido y 5 L de suavizante.
- Nueces mariposa: $5.000
- Nueces partidas: $4.000
- Pasas de uva sin semillas: $5.000