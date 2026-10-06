Mañana llega el Mercado en tu Barrio a la zona norte

La atención será este miércoles 7, de 10 a 16, en la cancha de Ciudad del Milagro, ubicada en Av. Héroes de la Patria esq. Av. Bolivia. Los vecinos podrán acceder a diferentes productos con hasta un 30% de descuento. Además, estarán presentes los móviles de Licencias de Conducir, Registro Civil y Bienestar Animal.
LocalesHace 2 horasprensaprensa

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Mañana miércoles 7, la Municipalidad de Salta llevará a cabo una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” de 10 a 16, en la cancha de Ciudad del Milagro, ubicada en avenida Héroes de la Patria esquina avenida Bolivia. Se podrán adquirir diferentes productos a precios promocionales.

Durante la jornada se podrán encontrar verduras, pan, pollo, cerdo, lácteos y otros productos, con precios hasta un 30% más bajos. Además, los vecinos contarán con distintos medios de pago para realizar sus compras. 

El objetivo es acompañar a los productores locales y a las familias de la ciudad, teniendo en cuenta el contexto económico actual.

Servicios disponibles hasta las 13 hs.

Se podrá a disposición de los vecinos un stand del equipo de Bienestar Animal, que estará realizando vacunación y desparasitación.

Además, se podrán realizar trámites vinculados a la renovación del DNI y las licencias de conducir.

Ofertas de diferentes productos:

  • Tomate: 2 kg x $2.000
  • Espinaca: 2 x $1.500
  • Tortillas: 8 x $1.000
  • Pan blanco familiar Bimbo: 2 x $8.000
  • Tira de pan: 4 x $1.000
  • Rapiditas clásicas Bimbo: 2 x $4.000
  • Facturas: 4 x $1.000
  • Combo de limpieza: $13.200
    • Incluye: 5 L de detergente, 5 L de lavandina y 5 L de desodorante.
  • Combo de lavado: $10.700
    • Incluye: 5 L de jabón líquido y 5 L de suavizante.
  • Nueces mariposa: $5.000
  • Nueces partidas: $4.000
  • Pasas de uva sin semillas: $5.000 
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