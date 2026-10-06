Mañana llega el Mercado en tu Barrio a la zona norte

Mañana miércoles 7, la Municipalidad de Salta llevará a cabo una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” de 10 a 16, en la cancha de Ciudad del Milagro, ubicada en avenida Héroes de la Patria esquina avenida Bolivia. Se podrán adquirir diferentes productos a precios promocionales.

Durante la jornada se podrán encontrar verduras, pan, pollo, cerdo, lácteos y otros productos, con precios hasta un 30% más bajos. Además, los vecinos contarán con distintos medios de pago para realizar sus compras.

El objetivo es acompañar a los productores locales y a las familias de la ciudad, teniendo en cuenta el contexto económico actual.

Servicios disponibles hasta las 13 hs.

Se podrá a disposición de los vecinos un stand del equipo de Bienestar Animal, que estará realizando vacunación y desparasitación.

Además, se podrán realizar trámites vinculados a la renovación del DNI y las licencias de conducir.

Ofertas de diferentes productos:

Tomate: 2 kg x $2.000

Espinaca: 2 x $1.500

Tortillas: 8 x $1.000

Pan blanco familiar Bimbo: 2 x $8.000

Tira de pan: 4 x $1.000

Rapiditas clásicas Bimbo: 2 x $4.000

Facturas: 4 x $1.000

Combo de limpieza: $13.200 Incluye: 5 L de detergente, 5 L de lavandina y 5 L de desodorante.

Combo de lavado: $10.700 Incluye: 5 L de jabón líquido y 5 L de suavizante.

