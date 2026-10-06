El Distrito de Prevención 10 celebró su cuarto aniversario

El secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vílchez, junto al jefe de Policía, Walter Toledo, encabezaron el acto conmemorativo por el cuarto aniversario del Distrito de Prevención 10. Para preservar el orden y contribuir a la sana convivencia, remarcando el esfuerzo permanente de la presencia policial en la amplia jurisdicción que la integran 22 dependencias.

Durante la ceremonia se destacó la labor que desarrolla el Distrito de Prevención 10 en materia de prevención y seguridad, con presencia territorial en una amplia jurisdicción y un trabajo permanente junto a la comunidad. En ese marco, se valoró el compromiso diario del personal policial que presta servicio en las distintas dependencias de la zona.

Como parte de la jornada, se realizó la entrega de presentes y reconocimientos a efectivos policiales en reconocimiento a su trayectoria, dedicación y vocación en el servicio.

La ceremonia culminó con un dispositivo de desfile, en el que participaron efectivos policiales de distintas dependencias, como cierre de las actividades conmemorativas por este nuevo aniversario.

También estuvieron presentes Daniel Escalante, de la Fiscalía de Rosario de Lerma, Martín Ávila a cargo de la Fiscalía Penal 6, el senador por el Departamento Los Andes, Carlos Guitián, el diputado provincial, Avelino Arjona, el director general de Seguridad, Darío Guzmán, y la directora del Distrito de Prevención 10, Nora Espinoza, junto a otras autoridades policiales, invitados especiales, referentes vecinales y la comunidad en general.