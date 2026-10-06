En Villa Primavera se realizará una jornada de salud y derechos

En el marco del mes rosa de “Concientización contra el cáncer de mama” la Municipalidad realizará una nueva jornada de salud y derechos denominado “Hoy me elijo”.

La misma será este viernes 9 de octubre de 9 a 12 en las instalaciones de la parroquia San Pedro Apóstol de Villa Primavera, ubicada en calle Delfín Huergo Nº 850.

Durante la jornada, los profesionales del Centro de Salud Nº 1, Fundación P.A.O.S, Boreal, SEDRONAR y Ministerio de Salud de la Provincia realizarán testeos confidenciales de VIH y sífilis, además de completar los esquemas de vacunación. Allí se dará una charla personalizada sobre temas preventivos referidos al cáncer de mamas, enfermedades de transmisión sexual, promoción de derechos orientados a los jóvenes y adolescentes, métodos anticonceptivos y las infecciones.

También habrá asesoramiento jurídico con el equipo de abogados. El Ente Regulador de Servicios y Policía de Salta acompañarán con stand informativos.

Desde la Dirección General de Área de Mujer y Diversidad, indicaron que, ante alguna consulta, podrán comunicarse al 3874863313.