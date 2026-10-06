La OMS exigió a Rusia que comparta información sobre el posible brote de peste

La Organización Mundial de la Salud detalló que el riesgo es "muy bajo" para Europa. En paralelo, las autoridades rusas explicaron que no detectaron casos positivos entre los compañeros de la investigadora fallecida.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) exigió a Rusia que comparta información sobre el posible brote de peste tras la muerte de una científica de laboratorio. Sin embargo, el organismo de control sanitario de ruso negó que haya casos positivos entre las personas puestas en cuarentena.

Desde Rospotrebnadzor, el organismo de control sanitario, emitieron un comunicado donde explicaron que no se detectaron casos de peste en la región de Irkutsk. A su vez, sentenciaron que "las exhaustivas pruebas realizadas no habían encontrado microorganismos en el cuerpo de la mujer fallecida relacionados con su trabajo".

Además añadieron que casi el 60% de las personas puestas en cuarentena ya fueron dadas de alta. Un portavoz de la OMS aseguró que "la evaluación inicial del riesgo realizada por la OMS, basándose en la información disponible, estima que éste es ‘entre moderado y bajo’ en Irkutsk, ‘bajo’ para Rusia en su conjunto y ‘muy bajo’ para Europa".

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio expresó este martes en conferencia de prensa que "creo que es responsabilidad de Rusia compartir más información con el mundo" y sobre la situación aclaró que "estamos siguiendo muy de cerca, hora a hora".

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