La Organización Mundial de la Salud (OMS) exigió a Rusia que comparta información sobre el posible brote de peste tras la muerte de una científica de laboratorio. Sin embargo, el organismo de control sanitario de ruso negó que haya casos positivos entre las personas puestas en cuarentena.
La OMS exigió a Rusia que comparta información sobre el posible brote de peste
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La Organización Mundial de la Salud detalló que el riesgo es "muy bajo" para Europa. En paralelo, las autoridades rusas explicaron que no detectaron casos positivos entre los compañeros de la investigadora fallecida.
Desde Rospotrebnadzor, el organismo de control sanitario, emitieron un comunicado donde explicaron que no se detectaron casos de peste en la región de Irkutsk. A su vez, sentenciaron que "las exhaustivas pruebas realizadas no habían encontrado microorganismos en el cuerpo de la mujer fallecida relacionados con su trabajo".
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El reconocimiento, dotado con 12 millones de coronas, equivalentes a cerca de USD 1,2 millones, forma parte de la semana que ya distinguió aportes científicos en tres disciplinas de investigación internacional.
La investigación de los dos científicos resolvió el interrogante sobre la homoquiralidad, una característica por la que los organismos vivos contienen únicamente una imagen especular en las proteínas de las células.