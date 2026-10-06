La OMS exigió a Rusia que comparta información sobre el posible brote de peste

Desde Rospotrebnadzor, el organismo de control sanitario, emitieron un comunicado donde explicaron que no se detectaron casos de peste en la región de Irkutsk. A su vez, sentenciaron que "las exhaustivas pruebas realizadas no habían encontrado microorganismos en el cuerpo de la mujer fallecida relacionados con su trabajo".

Además añadieron que casi el 60% de las personas puestas en cuarentena ya fueron dadas de alta. Un portavoz de la OMS aseguró que "la evaluación inicial del riesgo realizada por la OMS, basándose en la información disponible, estima que éste es ‘entre moderado y bajo’ en Irkutsk, ‘bajo’ para Rusia en su conjunto y ‘muy bajo’ para Europa".