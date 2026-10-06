Llegó el día que nadie quería: El 10 se depide de la selección argentina

La Selección argentina jugará este martes un partido amistoso frente a Benín, pero no será un enfrentamiento más, sino que será uno especial para todo el mundo: marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste a estadio lleno.

Durante su paso por el combinado nacional, el capitán dejará un legado más que enorme después de 21 años, donde ganó los Juegos Olímpicos 2008, la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Anotó 122 goles -máximo goleador- y entregó 66 asistencias en 207 partidos.

Selección argentina vs. Benín: a qué hora es y cómo verlo en vivo