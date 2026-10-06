El defensor publicó un resonante mensaje después de la práctica previa a su despedida de la Albiceleste, en el amistoso ante Benín.
Llegó el día que nadie quería: El 10 se depide de la selección argentina
DeportesHace 1 horaPrensa
El capitán jugará su último encuentro con la Albiceleste frente a Benín en el estadio Monumental. Tras 21 años, la Pulga cierra su ciclo, que incluyó la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato en la Copa América en 2021 y 2024.
La Selección argentina jugará este martes un partido amistoso frente a Benín, pero no será un enfrentamiento más, sino que será uno especial para todo el mundo: marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste a estadio lleno.
Durante su paso por el combinado nacional, el capitán dejará un legado más que enorme después de 21 años, donde ganó los Juegos Olímpicos 2008, la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Anotó 122 goles -máximo goleador- y entregó 66 asistencias en 207 partidos.
Selección argentina vs. Benín: a qué hora es y cómo verlo en vivo
- Hora: 20
- Televisión: TyC Sports, Telefe y DSports
- Estadio: Monumental
- Árbitro: Fernando Véjar (Chile).
- VAR: José Cabero
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