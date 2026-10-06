Mañana harán promoción y colecta de sangre en la Plaza Belgrano

Se recibirán donaciones a personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin estar en ayunas. También se registrará a voluntarios para potencial donación de médula ósea.
 
LocalesHace 2 horasPrensaPrensa
94276-maniana-se-hara-una-colecta-de-sangre-en-general-guemes

El equipo del Centro Regional de Hemoterapia realizará, el miércoles 7, una colecta de sangre de todo grupo y factor, en la Plaza Belgrano.

Las donaciones se recibirán entre las 8.30 y las 13, en el móvil que estará apostado en la plaza, sobre calle Balcarce.

Se solicita a los donantes concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas. También, hidratarse suficientemente.

Pueden donar

·         Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

·         Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

·         Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

·         Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

·         Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses.

Otros datos

·         Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

·         Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

·         Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

·         Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

·         Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

·         Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.

Médula ósea

Personal del CUCAI Salta informará a los concurrentes acerca de la donación de médula ósea para trasplante a personas con enfermedades de la sangre, como leucemia, anemia aplásica, linfoma, mieloma, talasemia, errores metabólicos o déficits inmunológicos.

Asimismo, registrará a potenciales donantes, quienes deben donar una unidad de sangre para los estudios de determinación de datos genéticos y posterior incorporación al registro nacional de voluntarios.

Donación espontánea

Se recuerda la importancia de contar con donantes voluntarios y habituales, a fin de mantener la disponibilidad de productos sanguíneos para responder a la demanda diaria de pacientes de todas las edades.

Quienes deseen donar en forma espontánea pueden hacerlo en la sede del Centro Regional de Hemoterapia, Bolívar 687 (Salta), de lunes a viernes hábiles, de 7 a 17 y los sábados, de 7 a 12.

Para más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020. 

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-10-06 at 10.32.48

Nuevo casting: Buscan niños salteños para un cortometraje

Prensa
LocalesHace 1 hora
La convocatoria realizada por Yusca Cine, en el marco de “Ganador de Ideas 2026”, está dirigida a varones de 6 a 12 años, con o sin experiencia previa en actuación. La selección se realizará el 7 y 8 de octubre, de 16 a 20 horas, en el Centro Cultural Dino Saluzzi, ubicado en avenida Independencia 910.
 
Boletín de noticias