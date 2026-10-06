Detienen al sospechoso de un femicidio

Por el hecho fue detenida su pareja, Pablo Salvador Pitali, de 39 años, quien, según las primeras averiguaciones, estaba escondido debajo de una cama y presentaba manchas de sangre. La Fiscalía ordenó distintas medidas para reconstruir lo ocurrido y dispuso la realización de una autopsia.

El caso salió a la luz cerca del mediodía de este lunes 5 de octubre, cuando un hermano de Jerez se presentó en la Comisaría de Graneros para informar que había encontrado a su hermana muerta en su domicilio.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el hombre llegó a la dependencia policial alrededor de las 12:15. Ante el aviso, los efectivos se trasladaron hasta la casa ubicada en el paraje La Cañada.

Al ingresar, los investigadores encontraron a Jerez y, de manera simultánea, arribó una ambulancia. Los profesionales constataron que la mujer no presentaba signos vitales.

En el interior de la casa también estaba Pitali, quien estaba escondido debajo de una cama. Los efectivos lo retiraron del lugar y advirtieron que presentaba manchas de sangre, por lo que quedó aprehendido y fue trasladado a una sede policial.