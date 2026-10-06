Nicolás Otamendi tras su último entrenamiento con la Selección argentina

El capitán jugará su último encuentro con la Albiceleste frente a Benín en el estadio Monumental. Tras 21 años, la Pulga cierra su ciclo, que incluyó la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato en la Copa América en 2021 y 2024.
Nicolás Otamendi vivió este lunes un momento especial al completar su último entrenamiento con la Selección argentina. El defensor compartió una emotiva reflexión en sus redes sociales, en la que repasó lo que significó para él representar al país durante tantos años.
“Hoy fue mi último entrenamiento con la camiseta de la Selección Argentina. Mientras miraba la cancha, regresaron todos los recuerdos: los primeros pasos, las dificultades, las alegrías, las lágrimas, las victorias y también las derrotas que nos enseñaron a levantarnos una y otra vez”, escribió.
Otamendi también habló de todo lo que representó vestir la camiseta argentina y agradeció a los hinchas que acompañaron al equipo durante su recorrido. “Representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida”, aseguró.
“Gracias, Argentina, por cada abrazo, cada canción, cada bandera y cada vez que el himno nos hizo sentir que no estábamos solos”, continuó.
También recordó a los hinchas que estuvieron presentes en los momentos difíciles: “Gracias por acompañarnos en los momentos felices y por sostenernos cuando las cosas no salían como esperábamos”.
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