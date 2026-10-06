Nicolás Otamendi tras su último entrenamiento con la Selección argentina

El defensor publicó un resonante mensaje después de la práctica previa a su despedida de la Albiceleste, en el amistoso ante Benín.
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Nicolás Otamendi vivió este lunes un momento especial al completar su último entrenamiento con la Selección argentina. El defensor compartió una emotiva reflexión en sus redes sociales, en la que repasó lo que significó para él representar al país durante tantos años.

Otamendi también habló de todo lo que representó vestir la camiseta argentina y agradeció a los hinchas que acompañaron al equipo durante su recorrido. “Representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida”, aseguró.

“Gracias, Argentina, por cada abrazo, cada canción, cada bandera y cada vez que el himno nos hizo sentir que no estábamos solos”, continuó.

También recordó a los hinchas que estuvieron presentes en los momentos difíciles: “Gracias por acompañarnos en los momentos felices y por sostenernos cuando las cosas no salían como esperábamos”.

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