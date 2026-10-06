Nicolás Otamendi tras su último entrenamiento con la Selección argentina

PORTADA PARA TODO SALTA (4)

Nicolás Otamendi vivió este lunes un momento especial al completar su último entrenamiento con la Selección argentina. El defensor compartió una emotiva reflexión en sus redes sociales, en la que repasó lo que significó para él representar al país durante tantos años.

“Hoy fue mi último entrenamiento con la camiseta de la Selección Argentina. Mientras miraba la cancha, regresaron todos los recuerdos: los primeros pasos, las dificultades, las alegrías, las lágrimas, las victorias y también las derrotas que nos enseñaron a levantarnos una y otra vez”, escribió.

Otamendi también habló de todo lo que representó vestir la camiseta argentina y agradeció a los hinchas que acompañaron al equipo durante su recorrido. “Representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida”, aseguró.