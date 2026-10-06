Se reanuda en Diputados el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía

La Cámara de Diputados reanudará este martes en comisión el debate del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, cuya discusión está atravesada por el fallo de la Corte Suprema que revocó un fallo que frenó las ventas de tierras a empresarios extranjeros.

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para este martes a las 15.30, luego de haber terminado la semana pasada en forma abrupta por las acusaciones entre el dirigente social Juan Grabois y diputados libertarios.

La reunión será conducida por el titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, junto a sus pares libertarios Juliana Santillan (Relaciones Exteriores) y Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal).

En la reunión plenaria prevista para mañana expondrán especialistas propuestos por los legisladores de las diferentes bancadas políticos, entre los que figuran el ex ministro kirchnerista, Daniel Filmus, el ex secretario de Malvinas, Guillermo, y el intendente de Punta Indio, David Angueira.