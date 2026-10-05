Demoraron a 17 personas con pedido de captura durante el fin de semana

Los procedimientos se realizaron en los 14 Distritos de Prevención de la provincia, en el marco de los Operativos Protección Ciudadana Integral. Además, fueron clausuradas 2 fiestas clandestinas.
PolicialesHace 2 horasPrensaPrensa
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La Policía de Salta realizó diversos procedimientos durante el fin de semana, en los 14 Distritos de Prevención de la provincia, en el marco de los Operativos de Protección Ciudadana Integral, con el objetivo de reforzar las tareas preventivas y de seguridad.

Como resultado, 17 personas fueron demoradas tras detectarse que registraban pedidos de captura vigentes y también fueron clausuradas 2 fiestas clandestinas.

Tras la identificación y verificación de los requerimientos judiciales, las personas demoradas fueron puestas a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.


Cabe destacar que la Policía de Salta reforzó la acción preventiva, en distintos puntos de la provincia, con operativos destinados a reforzar la seguridad y dar respuesta ante distintas situaciones detectadas durante los controles.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

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