Balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva

Tras el cierre de las urnas y con el avance del escrutinio oficial llevado a cabo por el Tribunal Superior Eleitoral (TSE), el senador y candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, logró consolidarse en el primer puesto de los comicios presidenciales. Sin embargo, al no alcanzar el piso constitucional del 50% más uno de los votos válidos requeridos para imponerse de manera directa en la primera ronda, la definición del futuro gobierno brasileño se trasladará formalmente a una segunda vuelta decisiva.

De acuerdo con el cronograma electoral oficial fijado por la Justicia Electoral de Brasil, el balotaje para elegir al próximo jefe de Estado se llevará a cabo el domingo 25 de octubre. En esa fecha, otra vez más de 150 millones de ciudadanos habilitados para votar volverán a las urnas electrónicas para definir en un mano a mano directo entre el postulante opositor del PL y el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, referente del Partido de los Trabajadores (PT).

Escrutados más del 99% de los votos, el candidato de la derecha obtenía el 47,16% de los sufragios frente a un 45,01% del actual presidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT).