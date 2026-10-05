Balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva

El candidato del Partido Liberal quedó en primer lugar en el escrutinio oficial del Tribunal Superior Eleitoral, pero al no superar la mitad más uno de los votos válidos deberá enfrentar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral.
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Tras el cierre de las urnas y con el avance del escrutinio oficial llevado a cabo por el Tribunal Superior Eleitoral (TSE), el senador y candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, logró consolidarse en el primer puesto de los comicios presidenciales. Sin embargo, al no alcanzar el piso constitucional del 50% más uno de los votos válidos requeridos para imponerse de manera directa en la primera ronda, la definición del futuro gobierno brasileño se trasladará formalmente a una segunda vuelta decisiva.

De acuerdo con el cronograma electoral oficial fijado por la Justicia Electoral de Brasil, el balotaje para elegir al próximo jefe de Estado se llevará a cabo el domingo 25 de octubre. En esa fecha, otra vez más de 150 millones de ciudadanos habilitados para votar volverán a las urnas electrónicas para definir en un mano a mano directo entre el postulante opositor del PL y el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, referente del Partido de los Trabajadores (PT).

Escrutados más del 99% de los votos, el candidato de la derecha obtenía el 47,16% de los sufragios frente a un 45,01% del actual presidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT).

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