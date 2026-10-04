La nena de 11 años fue asesinada salvajemente y la Justicia apunta a tres familiares

El resultado final de la autopsia al cuerpo de Nerea Geraldine Pereira, la nena de 11 años que fue hallada sin vida en su casa de la localidad bonaerense de Berazategui, ratificó lo que se sospechaba desde el principio: la niña fue asesinada y manera salvaje. Según los exámenes forenses, la menor perdió la vida tras sometida a una serie de golpes que le ocasionaron lesiones de gravedad y por eso, la Justicia apunta contra tres de los familiares que convivían con ella.

Los golpes que sufrió la nena le provocaron la rotura de la aorta torácica. De acuerdo con la autopsia, sufrió un “paro cardíaco secundario” y además sufrió un “shock hipovolémico”.

“Basados en el informe de autopsia se está investigando un homicidio, en plena etapa de recolección de pruebas”, dijo la fuente. El resultado preliminar de los estudios forenses habían indicado ya el suplicio al que había sido sometida. Según pudieron establecer, la nena presentaba lesiones compatibles con golpes en distintas zonas de la espalda, signos de hemorragia interna y lesiones compatibles con un posible abuso sexual de antigua data. A partir de esos hallazgos, la fiscal Mateos, pidió la detención de su madre, dos tíos y la abuela materna. Sin embargo, por falta de pruebas, uno de ellos fue liberado, por lo que ahora son tres los sospechosos.

Se trata de Rocío Aldana Pereira, de 28 años, madre de la víctima; Mónica Villalba, de 53 años, abuela, y Carlos Ezequiel Pereira, de 25 años, tío materno. “Los tres son convivientes de la menor”, señalaron. El rol de cada uno de los acusados todavía es materia de investigación. La fiscal los indagó pero se negaron a declarar.

El cuerpo de la niña fue encontrado sin vida en una vivienda ubicada en la calle 19, tras un llamado al 911 que alertó sobre la muerte de la menor. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, las autoridades encontraron el cuerpo de la nena en posición fetal mientras yacía en el piso.

Fuente: Infobae