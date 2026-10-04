En lo que va del año se registraron 12 casos de lepra en Salta

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 37, comprendida entre el 13 y el 19 de septiembre.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

La primera semana de octubre es la Semana de Educación y Prevención de la Lepra.

Desde el inicio del 2026, suman 12 los casos de esta patología. Cinco de ellos corresponden al departamento Capital, cuatro a Orán, uno a San Martín, uno a La Viña y uno a Anta.

Se trata de una enfermedad infecto-contagiosa crónica que afecta preferentemente a la piel y a los nervios periféricos, y en ocasiones, a las mucosas y órganos internos. La produce una bacteria llamada Mycobacterium leprae.

Los síntomas más frecuentes son manchas en la piel que persisten y tienen adormecimiento, o donde no se siente el calor o dolor. También puede haber hormigueos en los pies y las manos o pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Cuando se tarda en el diagnóstico puede haber hemorragia nasal, heridas y deformaciones.

Se transmite de persona a persona en convivencia prolongada, mayormente a través de las vías aéreas y, en menor medida, por abrasiones cutáneas. El período de incubación es de tres a cinco años, pero puede extenderse a diez.

Las personas que estuvieron en contacto directo y prolongado con enfermos sin tratamiento, deben efectuarse control médico y estar atentas a la aparición de síntomas.

La jefa del programa de EDIS, Emilce Tapia, explicó que, desde 2020 y hasta la fecha, “se diagnosticaron 54 personas con esta infección. Del total de casos positivos, el 61,1% corresponde a hombres y el 38,9%, a mujeres”.

Agregó que, hasta la SE 37, “el registro de 2026 ya superó el total anual notificado en cada uno de los años comprendidos entre 2020 y 2025, dato que refuerza la importancia de la búsqueda activa de contactos de personas con lepra como una herramienta fundamental para reducir la transmisión”.

El detalle de positivos, diagnosticados por año, es el siguiente:

· 2020: 5

· 2021: 8

· 2022: 10

· 2023: 7

· 2024: 6

· 2025: 6

En el último sexenio, Orán fue el departamento que concentró la mayor cantidad de casos, con el 42,6% del total, seguido por Capital, con el 22,2%, y Anta, con el 20,4%.

Tapia dijo que “la lepra es una enfermedad que existe y persiste. En la Argentina está incluida dentro del grupo de las denominadas enfermedades olvidadas. Conocerla permite que una persona con síntomas compatibles pueda sospechar de la enfermedad y acceder a una consulta precoz y adecuada. Desmitificarla también contribuye a cambiar la forma en que se trata a las personas afectadas”.

Además, hasta la SE 37, la situación respecto a otras EDIS es la siguiente:

· Se ha notificado un nuevo caso de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado: 17 casos.

· No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 7 casos.

· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 3 casos.

· No se notificaron nuevos casos de micosis profunda. Acumulado: 1 caso

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

· Salmonelosis: No se han notificado nuevos casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 29.

· Botulismo: No se registraron casos.

· Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 3

· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 1 caso

· Diarrea aguda: se registraron 800 casos en la SE 37. El acumulado de casos es de 39.633

Intoxicación por monóxido de carbono

En la última SE hubo un caso notificado en la provincia. El acumulado es de 74, pertenecientes a los departamentos Capital, Cerrillos, La Candelaria y General Güemes.

Los rangos etarios más afectados son los niños, representando el 23,2% de los positivos; adultos de 25 a 34 años y adolescentes con el 20,5%.

Hepatitis Virales

No se registraron nuevos casos durante la SE 37. El acumulado anual es de 14 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.

De ellos, se han notificado 4 en el departamento Capital, 1 en Cafayate, 8 en San Martín y 1 en Rivadavia.

Actualmente hay 2 en estudio y 21 fueron descartados.

Enfermedades zoonóticas

· No hubo nuevos casos de araneismo en la última SE. Acumulado: 14 casos

· Se han notificado 4 nuevos casos de picadura de alacrán. El acumulado, en lo que va del año, es de 289 casos

· Hubo un nuevo caso de ofidismo, de la especie yarará. Acumulado: 56 casos

· Se han notificado 18 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 15 en el departamento Capital y 3 en San Martín. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 666 casos.

· No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 2 casos

· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 28 casos

· Se notificó un nuevo caso de hidatidosis. Acumulado: 24 casos

· Se notificó un nuevo caso de hantavirosis. Acumulado: 21 casos

· No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso

· No hubo casos de psitacosis.

· No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos

Enfermedades inmunoprevenibles

· No se han notificado nuevos casos de coqueluche. Acumulado: 5 casos

· Se registraron 9 nuevos casos de varicela. El acumulado anual es de 353.

· Se ha notificado un nuevo caso de parotiditis. Acumulado: 13 casos

· No hubo casos de sarampión.

· No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.

· No se han confirmado nuevos casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 44 casos.

· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

· Enfermedades Tipo Influenza: 534 casos – Acumulado: 23.944

· Bronquiolitis en menores de 2 años: 148 casos – Acumulado: 5829

· Neumonía: 128 casos – Acumulado: 6402

· COVID-19: Hubo 2 nuevos casos - Acumulado: 20

La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 122 pacientes hospitalizados, de los cuales uno requirió internación en cuidados intensivos.

No se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.

Enfermedades transmitidas por mosquitos

No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2026-2027.

Actualmente hay 68 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 50 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 16 están en estudio. Además, son 2 los probables.

Por otra parte, hasta la SE 37 se notificó 1 positivo para chikungunya en la provincia. Asimismo, se registraron 2 probables, uno en Pichanal y otro en Hipólito Yrigoyen, respectivamente.